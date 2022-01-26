Sokakta bulunan cesedin kimliği belirlendi; 1 kişi tutuklandı

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta bulunan cesedin, Yusuf Demirkan'a (28) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.C. (50) tutuklandı, oğlu M.C. (22) ise serbest kaldı. Ö.C.'nin ifadesinde uyuşturucunun etkisinde olduğunu öne sürdüğü Demirkıran'ın oğluna saldırdığını, yaşanan itiş kakış sırasında ise yere düştüğünü, ardından da polise haber verdiklerini söyledi.

Salih Omurtak Mahallesi 6992/1 Sokak'ta dün saat 10 sıralarında yerde hareketsiz yatan erkeği görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, cesedin yanında bulunan M.C. ile babası Ö.C.'yi gözaltına aldı. Vücudunda darp izine rastlanmayan ceset ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.