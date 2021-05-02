Sokakta bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor
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Sokakta bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor

İhlas Haber Ajansı / ERTAN ÇİÇEK - Haberler | Yerel

- Sokakta bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ortaokul öğrencisi sokakta bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor.

- Sokakta bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ortaokul öğrencisi sokakta bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor.

Reşadiye ilçesi Emirşeyh Yakup Mahallesi'nde doğum yaptıktan bir süre sonra ortadan kaybolan sokak köpeğinin yavruları öksüz kaldı. Ortaokul öğrencisi Batuhan Kılıç yavru köpeklerden birisini sahiplendi. Pet şişe ucuna şırınga takarak yavru köpeği sütle besleyen Kılıç, davranışı ile örnek oldu. Yavru köpeği türbenin bahçe kapsında sıkışmış şekilde bulduğunu belirten Kılıç, "Köpeği kurtardığımda açtı, yürüyemiyordu. İki gündür kendim sütle besliyorum. Evde artan çorbalardan getiriyorum. Türbenin olduğu bahçede kalıyor. 8-9 yavru köpek vardı, 2 tanesi kaldı. Diğer yavruya da komşumuz evine kulübe yaptı orada bakıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Veysel Yapar, öğrencinin sokak köpeğini sahiplenerek beslemesinin örnek bir davranış olduğunu belirterek, "Yavru köpeğe annesi sahip çıkmadı. Biz ilgileniyoruz sahip çıkıyoruz. Batuhan yiyecek veriyor, rabbim razı olsun" dedi.

Sokakta bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor
Sokakta bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor
Sokakta bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor
Sokakta bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTAN ÇİÇEK

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