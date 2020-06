Sokakta bulduğu At'ı evine getirdi DÜZCE (İHA) – Düzce'de özel bir hastanede çalışan Uzm. Dr. Rifat Can Öztürk, hastane bahçesinde bulduğu atı zarar görmemesi için evinin bahçesine getirdi burada bir hayvana bakarken bir yandan da sahibini arıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de özel bir hastanede çalışan Uzm. Dr. Rifat Can Öztürk, hastane bahçesinde bulduğu atı zarar görmemesi için evinin bahçesine getirdi burada bir hayvana bakarken bir yandan da sahibini arıyor.

Düzce'de sahibinden kaçtığı düşünülen at özel bir hastanenin bahçesine geldi. Burada odasında hastasını muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rifat Can Öztürk, bahçe dolaşan atın yanına giderek ilgilenmeye başladı. Gözlem altında tuttuğu atın bir sahibi olmadığını anlayan Uzm. Dr. Öztürk, bulduğu ip ile atı yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evine yürüyerek getirdi. Sitenin bahçesine bağladıkları At için yetkili olduğunu düşündüğü kurumları aradı fakat sonuç alamadı. Sitenin bahçesinde atın bakımını yapan Öztürk, bir yandan da sahibini aramaya başladı.

'At'ı hastanenin bahçesinde buldum'

Hastasını muayene ederken hastanenin bahçesinde atı gördüğünü ve birkaç kurumu aramalarına rağmen sonuç alamadığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rifat Can Öztürk, "Hastamı muayene ederken onu gördük ve şaşırdık. Hastanenin bahçesinde dolaşmaya başlayınca anladık ki bu at bir yerden kaçmış. Hem etrafa hem kendisine zarar vermesin diye biz gözlem altına aldık. At bakımlı bir at birazcık zayıftı, halsiz kalmıştı. Kendisine biraz baktık. İlgilileri aradık olmadı. Kimse almayınca bende hastanenin bahçesinde o şekilde bırakmayı gönlüm el vermedi. Hastanenin bahçesinden kendi bulduğum ip ile tutarak evimin bahçesine kadar getirdim. Bize bir zorluk çıkartmadı. Böyle bahçemize bağladık. Suyunu veriyoruz. Evimizin bahçesinde çimenleri yiyor. Biz site olarak kendisine çim biçme makinesi dedik hatta. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Atın bakımı ile ilgili bir bilgimiz yok. Çünkü bu hayvanın sokakta kalmasına gönlüm el vermedi. Bu yabani bir at gibi durmasa da etrafına zarar verebilir yada hayvanlara insanlarda zarar verebilir. Herhangi bir küpesi yok. Herhangi bir belirleyici özelliği yok. Kendi sosyal medyamızdan ve vatandaşlardan yardım alarak sahibini bulmaya çalışıyoruz ama henüz bir sahiplendirme yapamadık. Herhangi bir kuruma da bu hayvanı teslim edemedik" dedi.

At'ın sahibini bulduğunda vereceğini dile getiren Uzm. Dr. Rifat Can Öztürk, ata gözü gibi bakıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA