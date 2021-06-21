Sokakları evleri gibi temizliyorlar
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Sokakları evleri gibi temizliyorlar

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Mercan - Haberler | Güncel

Sokakları evleri gibi temizliyorlar Altınova Belediyesi'nin kadın temizlik çalışanları ilçeye evleri gibi temizliyor.

Sokakları evleri gibi temizliyorlar

YALOVA - Altınova Belediyesi'nin kadın temizlik çalışanları ilçeye evleri gibi temizliyor.

"Çevremiz evimiz" sloganı, Altınova Belediyesi'nin temizlik çalışanı kadınlarına ait . Gün aydınlanmaya başlarken işe koyulan 6 kadın temizlik çalışanı, evleri gibi gördükleri Altınova'yı tertemiz hale getiriyor. Kadın temizlik çalışanların tek istekleri ve hedefleri ise biraz daha özen ve sorumlulukla Türkiye'nin en temiz ilçelerinden birisi olmak. Temizlik çalışanı Sevim Gül, "Bu birlikte mümkün. Biz her sabah temiz, tertemiz bir Altınova için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Herkes biraz özenle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse bunu başaracağımızdan şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

Bir diğer temizlik çalışanı Ayşe Özçelik, özellikle vatandaşları kendi sağlıkları için kullanılmış maskeleri yere atmamaları hususunda uyardı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kadın temizlik çalışanlarının yaz kış, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden görevlerini şekilde yerine getirdiklerini belirterek, "Onlar, halk sağlığı noktasında çöp ve geri dönüşüm ekiplerimizle birlikte her gün tekrarlanan önemli bir sürecin gerçek kahramanları" dedi.

Kadınların Türkiye'nin en temiz ilçesi Altınova hedefine herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek katkı koymasını rica eden Başkan Dr. Metin Oral, "Kadınlar bu hedefi gerçekleştirirse kazanan Altınova'mız olacak. Bir kez daha Altınova'mızı evleri gibi görerek fedakarca çalışan kadınlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sokakları evleri gibi temizliyorlar
Sokakları evleri gibi temizliyorlar
Sokakları evleri gibi temizliyorlar
Sokakları evleri gibi temizliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Mercan

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