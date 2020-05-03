Sokaklarda şarkısını söylediği mutluluğu köyünde buldu
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Sokaklarda şarkısını söylediği mutluluğu köyünde buldu

Sokaklarda şarkısını söylediği mutluluğu köyünde buldu
03.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:26

Sokaklarda şarkısını söylediği mutluluğu köyünde buldu TRT'nin usta programcısı Ertürk Yöndem'in, 80'li yıllarda henüz çocukken sokaklarda "Feliçita" şarkısını söyleyerek hafızalara kazınan Mehmet Güven, Adana'nın Ceyhan ilçesinde ortaya çıktı Feliçita Mehmet'e, Adana Büyükşehir Belediye...

Sokaklarda şarkısını söylediği mutluluğu köyünde buldu

TRT'nin usta programcısı Ertürk Yöndem'in, 80'li yıllarda henüz çocukken sokaklarda "Feliçita" şarkısını söyleyerek hafızalara kazınan Mehmet Güven, Adana'nın Ceyhan ilçesinde ortaya çıktı

Feliçita Mehmet'e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem sahip çıktı

Uzun yıllar sokaklarda yaşayan Mehmet Güven "Aileler bakamayacağı sayıda çocuk yapmasın" tavsiyesinde bulundu

ADANA - TRT'nin usta programcısı Ertürk Yöndem'in, 80'li yıllarda henüz çocukken sokaklarda "Feliçita" şarkısını söyleyen ve "Feliçita Mehmet" olarak hafızalara kazınan Mehmet Güven, Adana'nın Ceyhan ilçesinde ortaya çıktı.

İtalyan müzisyen çift Al Bano-Romina Power'ın, 1980'lerde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ün kazanan ve dillerden düşmeyen şarkısı Feliçita, o dönemde İstanbul'da sokakta yaşayan bir çocuk olan Mehmet Güven'in de en çok sevdiği şarkıydı. TRT'nin usta programcısı Ertürk Yöndem'in, Mehmet henüz 14 yaşındayken, 1983 yılında yaptığı bir röportaj, Mehmet Güven'i ülke genelinde kalplere kazımıştı. Emniyet Çocuk Şube'de kendisiyle yapılan bir röportajda, kamera önünde Feliçita şarkısını söyleyen Mehmet Güven'in ismi o günden sonra "Feliçita Mehmet" olarak anılmaya başlamıştı.

Feliçita Mehmet, söylediği şarkının diğer bütün sözlerini uyduruyor ama mutluluk anlamına gelen ve şarkıya adını veren bölümünü doğru telaffuz ediyordu. Üstelik Mehmet, Feliçita kelimesinin İtalyanca'da mutluluk anlamına geldiğini bilmiyor, sokaklarda bulamadığı mutluluğu belki de, ne anlama geldiğini bilmeden, ezgilerini çok sevdiği bu şarkının, Feliçita isminde arıyordu.

Ertürk Yöndem bu röportajdan 6 yıl sonra Feliçita Mehmet'i bir kez daha İstanbul'da, Beyoğlu'nun arka sokaklarında bulmuş ve madde bağımlılığı iyice artan gençle konuşup, yine aynı şarkıyı söyletmişti. Fakat Mehmet aradan geçen 6 yıla rağmen, mutluluğu bulamamış, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı iyice artmıştı.

O günden sonra kimse bir daha Feliçita Mehmet'ten haber alamadı. Hatta hayatını kaybettiği söylendi. Ancak Mehmet Güven'in Adana'nın Ceyhan ilçesinde Büyükmangıt Mahallesinde yaşadığı belirlendi.

Yaşam koşullarının iyice zorlaştığı korona virüsle mücadele günlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Büyükmangıt Mahallesine giderek, Feliçita Mehmet'i ziyaret etti.

Tek odalı evinde, bağımlılıklarından kurtulan ancak geçim derdi çekerek yaşayan Feliçita Mehmet'e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, destek sözü verdi.

Bir sanatçı olarak gördükleri ve madde bağımlılığından kurtulma başarısı gösteren Mehmet Güven'in su faturasını kendisinin ödeyeceğini, sağlık da dahil her türlü ihtiyacıyla ilgili destek vereceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, besteleri de bulunan Feliçita Mehmet'in madde-manevi yanında olduklarını kaydetti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de, Mehmet Güven'in elektrik parasını üstlendiğini ve mağdur olmaması için gerekeni yapacaklarını açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar ayrıca, gençlerin kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak kalmaları, umutsuzluğa kapılmamaları, güzel günlere olan inançlarının sürdüğünü vurguladı.

Uzun yıllar sokaklarda yaşayan Mehmet Güven'in mesajı ise "Aileler bakamayacağı sayıda çocuk yapmasın" tavsiyesinde bulundu.

Sokaklarda şarkısını söylediği mutluluğu köyünde buldu

Kaynak: İHA

Manşet

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