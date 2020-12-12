Sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokaklar boş kaldı

12.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:29

Karaman'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Karaman'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyuluyor. Kent merkezindeki İsmet Paşa, 1. İstasyon, 2. İstasyon caddeleri, Kültür Sokağı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Parkı'nda insan ve araç hareketliliğinin oldukça az olduğu görüldü.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Kent genelinde polis ekipleri de uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

İlgili Haberler

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı
Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Aleyna Tilki Demet Akalın Haluk Bilginer
Spor Falcao Neymar Fatih Terim Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokaklar boş kaldı - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:31:42. #1.14#
title