Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)
Ekiplerin belirlenen evlere gelişi Evlere girişleri Arama çalışmaları Ele geçirilen maddeler Narkotik köpeğinin arama çalışmaları Pompalı tüfek ve silahın ele geçirilmesi Gözaltına alınan şüpheli Banyoda klozete dökülen eroin madde Gözaltına alınan şüphelilerin binadan çıkarılıp ekip...
Ekiplerin belirlenen evlere gelişi
Evlere girişleri
Arama çalışmaları
Ele geçirilen maddeler
Narkotik köpeğinin arama çalışmaları
Pompalı tüfek ve silahın ele geçirilmesi
Gözaltına alınan şüpheli
Banyoda klozete dökülen eroin madde
Gözaltına alınan şüphelilerin binadan çıkarılıp ekip otolarına bindirilmesi Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 14 adreste yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı
Şüphelilerden birinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, beşiğin içerisinde bir miktar uyuşturucu özellikte hap ele geçirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran