Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)
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Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)

04.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:57

Ekiplerin belirlenen evlere gelişi Evlere girişleri Arama çalışmaları Ele geçirilen maddeler Narkotik köpeğinin arama çalışmaları Pompalı tüfek ve silahın ele geçirilmesi Gözaltına alınan şüpheli Banyoda klozete dökülen eroin madde Gözaltına alınan şüphelilerin binadan çıkarılıp ekip...

Ekiplerin belirlenen evlere gelişi

Evlere girişleri

Arama çalışmaları

Ele geçirilen maddeler

Narkotik köpeğinin arama çalışmaları

Pompalı tüfek ve silahın ele geçirilmesi

Gözaltına alınan şüpheli

Banyoda klozete dökülen eroin madde

Gözaltına alınan şüphelilerin binadan çıkarılıp ekip otolarına bindirilmesi Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 14 adreste yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerden birinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, beşiğin içerisinde bir miktar uyuşturucu özellikte hap ele geçirdi

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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