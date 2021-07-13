Sokak sağlıklaştırma çalışmalarına kuyumcular çarşısından başlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü Cami ve Kışla Caddesinde bulunan imar adası içerisinde yer alan Kuyumcular Çarşısı'nda cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlıyor.

Malatya genelinde kent estetiğini korumak ve daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Özellikle Malatya merkezinde vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda kent estetiği açısından güzel alanlar oluşturulması noktasında cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları başladı.

Konuyla alakalı olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev ve yönetim kurulu üyeleri, yapılacak olan çalışmadan dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Özhüsrev, "Kuyumcular çarşımız Malatya için önemli bir yer. Çarşımızın bir marka olması lazım. Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay bizlere projeyi gösterdiği zaman bizler çok heyecanlandık. Başkanımızın desteğiyle proje hayata geçecek. Biz esnaf arkadaşlarımız olarak üzerimize düşen görevlerimizi de yapacağız" dedi.

Yapılacak olan çalışmalarda esnafların da görüş ve fikirlerini alarak işe başlanıldığını söyleyen Başkan Gürkan, " Şehrimizin birçok değerleri barındırıyor olması bizlere de sorumluluk ve yükümlülük getiriyor. Özellikle şehrimizin bir yerinde sokak sağlıklaştırılması ve kentsel tasarım çerçevesi içerisinde bir bölgeden başlamamız gerekiyordu. Tercih noktasında özellikle Söğütlü Cami, Yeni Cami diye tabir ettiğimiz ve ana cadde Kışla Caddesinin bulunduğu adanın bir an evvel kentsel yenileme anlamında binaların cephe giydirmesi için bir çalışma yapmayı uygun gördük. Bu çalışmaların lokal uygulaması olarak ilk çalışmamızı başlattık. Gerekli ihale süreçleri tamamlandı. Yer teslimi ise Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak. Malatya'mızın daha güzelleştirilmesi noktasında, esnafımızın daha sağlıklı, imaj ve görüntü anlamında daha güzel bir mekânda vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında mekânlar oluşturmaktayız. Yaptığımız bu başlangıç Malatya açısından önemlidir.

Başlangıçta sistemi doğru kurgularsak yani tabelasından, cephe giydirmelerinden, görsel görüntü itibariyle düzgün bir sonuç elde edersek bu sonuçla birlikte Kışla Caddesinin, Fuzuli Caddesinin, Emeksiz Caddesinin tematik yapılarına uygun bir şekilde cephe giydirme sürecini başlatacağız. Malatya'yı marka anlamında marka bir il, hafızasını ve belleğini koruma anlamında da öne çıkan kimlikli bir hüviyetine getirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Cephe giydirme dediğimiz sokak ve cadde sağlıklaştırılması noktasında da örnek bir formatı getirmemiz gerekiyor. Kuyumcu esnafımızla yaptığımız istişarelerde çalışmamızı ilk olarak kuyumcularımızın olduğu alanda başlatmamızın uygun olacağına karar verdik. Kuyumcu esnaflarımızda çalışmalar sırasında ilgili müellif firmaya gerekli desteği ve yardımı sağlayarak bölgeyi farklı bir hale getireceğiz. Daha sonrasında da bütüne entegre ederek diğer esnaflarımızın bulunduğu alanda da uygulamalarımızı yapacağız. Çalışmaların başta kuyumcu esnafımıza ve iş yeri sahiplerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler