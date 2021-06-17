Sokak röportajında ağızları açık bırakan tepki: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum
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Sokak röportajında ağızları açık bırakan tepki: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum

Sokak röportajında ağızları açık bırakan tepki: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum
Haberler.com - Haberler | Güncel

Bir sokak röportajı sırasında yaşanan kıyafet tartışması sosyal medyada ses getirdi. Mikrofon uzatılan kadının, kıyafetini açık bulduğu genç kıza yönelik "Bu kadar çıplak kalma kızım. Yani erkeklere 'Gel beni elle' diyorsun. Ben bir kadın olarak şu anda seni ellemek istiyorum. Erkek olsam kaçırmazdım, dağa kaldırırdım" sözleri büyük tartışma yarattı.

Sokak röportajında mikrofon uzatılan kadının, kıyafetini uygun bulmadığı genç bir kıza yönelik "Bu kadar çıplak kalma kızım. Yani erkeklere 'Gel beni elle' diyorsun" sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

ÖZGÜRLÜK VURGUSU YAPAN KIZI ŞOKE EDEN KARŞILIK

Kıyafet konusunda özgürlük vurgusu yapan genç kızın "İsteyen istediği gibi giyinmeli" çıkışını yerinde bulmayan kadının kendisine uzatılan mikrofona söyledikleri ise röportaja damga vurdu.

"BENCE İNSANLAR NEFSİNİ KONTROL ETMELİ"

"Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum. Çünkü şu anda erkekleri tahrik ediyorsunuz. Söylememe gerek yok, şu anda ben ellemek istiyorum kendisini" diyen kadına, genç kızın verdiği yanıt ise "Bence insanlar nefsini kontrol etmeli" oldu.

"BÖYLE BİR KIZIM OLSA PARÇALARDIM"

Genç kızın söylediklerini yaşına bağlayan ve daha çok küçük olduğunu söyleyen kadın sözlerini şöyle devam ettirdi;

"Ben şu anda erkek olsam kaçırmazdım. Valla dağa kaldırırdım, ne yaparsa yapsın. Avrupa'da yaşamıyoruz. Böyle bir kızım olsa parçalardım."

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