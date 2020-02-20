Sokak ortasındaki kapkaç kamerada
Haberler » Güncel » Sokak ortasındaki kapkaç kamerada - Haber

Sokak ortasındaki kapkaç kamerada

GAZİANTEP'te, bir kadının çantasını alıp, kaçan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 kapkaççı yakalandı.

20.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:37
Sokak ortasındaki kapkaç kamerada

GAZİANTEP'te, bir kadının çantasını alıp, kaçan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 kapkaççı yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mahallesi'nde 13 Şubat günü yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir kadının çantasını, yanına yaklaşan 2 kişi alıp kaçtı. Kadın peşlerine düştüğü kapkaççıları yakalayamayınca polise gitti. Çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarından 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. 2 kapkaççı adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine konulurken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler