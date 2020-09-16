Sokak ortasında pompalı dehşeti
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Sokak ortasında pompalı dehşeti

Esenyurt'ta husumetli olduğu kişinin kapısına dayanan zanlı sokak ortasında küfür edip, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Eli tüfekli adam mahalleye korku salarken evlerinin balkonlarından izleyenler durumu polise bildirerek saldırganı cep telefonu ile görüntüledi.

16.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:02

Esenyurt'ta Rıdvan D. isimli zanlı husumetli olduğu kişinin evinin önüne gelerek sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele etrafa ateş açtı. Dehşet anları olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

CAMI PENCEREYİ İNDİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt, Fatih Mahallesi 918'inci sokakta Rıdvan D. isimli zanlı, elindeki pompalı tüfekle husumetli olduğu N.Ü.'nün evine geldi. Eve doğru rastgele ateş açan zanlı, küfürler etmeye başladı. Zanlının tüfeğinden çıkan saçmalar evin pencerelerini indirirken mahalleli büyük korku yaşadı.

CEZAEVİNDEN KISA SÜRE ÖNCE ÇIKTI

Mahalleli, saldırganı cep telefonu ile görüntüleyerek polise haber verdi. Sokağa gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Rıdvan D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirlendi.

Sokak ortasında pompalı dehşeti

Kaynak: İHA

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