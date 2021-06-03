Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis
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Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis

Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da sokak ortasında eski eşinin çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan İbrahim Zarap yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zarab son savunmasında eşinden özür dileyerek pişman olduğunu söyledi.

Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan İbrahim İbrahim Zarap hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis

SAVUNMASINDA RESMEN YALVARDI

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında İbrahim Zarab tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Son savunması yaparak kendini savunan sanık, "Yaptığım çok kötü bir şey. Yaptığından son derece pişmanım. Asla böyle bir şey olmasını istemezdim. Kendisinden özür dilerim. Beni aldattığını duyunca psikolojim bozuldu. Kendisinden özür dilerim. Affınıza sığınarak tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım" dedi.

10 YIL 4 AY CEZA ALDI

Mahkeme İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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