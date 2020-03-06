Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet
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Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet

Antalya'da alışıldık görüntülerin tersine bu kez genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı.

06.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:23
Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet

'da alışıldık görüntülerin tersine bu kez genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı. Genç adamı defalarca tokatlayan kadın, etraftaki masa ve sandalyeleri de fırlatınca adam polise sığındı.


Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde ikilinin önce tartıştığı görüldü. Sebebi bilinmeyen tartışmanın şiddetlenmesiyle çantasını fırlatan kadın, daha sonra erkeğe önce tokat sonra yumruk attı.


Sandalyeler havada uçtu


Erkeğin geri çekilmesi üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Tartışmanın uzun süre devam ettiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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