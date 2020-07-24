Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı İzmir'de yolunu kestiği kadını bıçak tehdidiyle pazar yerinin duvarına dayayıp cinsel saldırıya kalkışan şüpheli, emniyetin başarılı operasyonuyla yakalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sabah işe gitmek için evinden çıkan kadına, yolunu keserek bıçak tehdidiyle cinsel saldırı girişiminde bulunup, kaçan F.K., yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Temmuz sabahı, saat 07.10 sıralarında işe gitmek için pazar yeri yakınında yürüyen D.G.'nin yolu yüzü maskeli F.K. tarafından kesildi. Elinde bıçak olan saldırgan, kadını kolundan çekip pazar yerinin duvarına dayadı. Ardından cinsel saldırıda bulunmak istedi.

Kadının çığlıklarını duyup, gelen güvenlik görevlisi E.Y.'yi gören saldırgan, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. D.G., sağlık ekiplerince tedavi edildi.

BİR BAŞKA CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Saldırının ardından farklı branşlardaki polislerden özel ekip kuruldu. Çok yönlü araştırma başlatan özel ekip, önce güvenlik kameraları kayıtlarından şüphelinin eşkalini tespit etti. Ardından da şüphelinin F.K. olduğunu saptadı. F.K.'nın saldırı öncesi ve sonrasına ait görüntülerini mercek altına alan özel ekip, şüphelinin olay yerine 20 kilometre mesafedeki Karabağlar ilçesindeki bir evde saklandığını saptadı. F.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli F.K.'nın, daha önce cinsel saldırı suçundan hüküm giydiği belirlendi.

Kaynak: DHA