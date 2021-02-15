Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler
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Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler

15.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:27
Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler

MERSİN'in Tarsus ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, gözleri oyulmuş, sopayla dövüldüğü tahmin edilen sokak köpeği, tedaviye alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, gözleri oyulmuş, sopayla dövüldüğü tahmin edilen sokak köpeği, tedaviye alındı. Vatandaşlar, köpeğe işkence edip döven kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, acılar içinde kıvranan sokak köpeğiyle karşılaştı. Gözleri oyulan ve sopayla dövüldüğü tahmin edilen köpeğe ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Başından, gözünden ve bacaklarından yaralanan, aşırı kan kaybeden köpeğe tampon uygulayan mahalleli, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye giden Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilisi, hayvanı teslim aldı. Yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı veterinerine teslim edildi.Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeğe dövüp işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.


Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler
Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler
Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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