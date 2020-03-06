Sokak köpeği törenin ilgi odağı oldu
Haberler » Güncel » Sokak köpeği törenin ilgi odağı oldu - Haber

Sokak köpeği törenin ilgi odağı oldu

Isparta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenine katılan ve saygı duruşunda bulunan köpek, törene katılanların ilgi odağı oldu.

06.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:53
Sokak köpeği törenin ilgi odağı oldu

'da Gazi 'ün kente gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenine katılan ve saygı duruşunda bulunan köpek, törene katılanların ilgi odağı oldu.


Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi. Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüş, 'nda son buldu. Törende bir köpek, protokolün ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Kent protokolü çelenk sunarken Atatürk anıtına giden köpek, tören boyunca meydandan ayrılmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında kıpırdamadan duran köpeği görenler fotoğraf ve videolarını çekti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler