Sokak Kedisi Elektrik Direğinde Saatlerce Mahsur Kaldı

Hakkari'de 7 metre yükseklikteki elektrik direğine çıkan ve saatlerce burada mahsur kalan sokak kedisi, mahalle sakinlerinin yardımı ile indirildi.



Dağgöl Mahallesi'nde 7 metre yükseklikteki elektrik direğine çıkan kedi, saatlerce inmedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiye ekibine haber vererek kedinin kurtarılmasını istediler. İtfaiye ekibinin ilgili elektrik kurumunun da aranması gerektiğini söyleyince bazı mahalle sakinleri kendi imkanları ile kediyi kurtarmak için harekete geçti.



Direğe tırmanan bazı gençlerin daha sonra tekrar aşağı inmesi ile birlikte kedi, bu defa kendiliğinden direkten aşağı inerek gözden kayboldu. - HAKKARİ