Sokak ile caddeler boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te sokaklar boş kaldı.

Gaziantep'te, kentin turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Araç yoğunluğunun da azaldığı şehir merkezinde polis ekipleri uygulama yaptı.

Kaynak: AA