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Koronavirüs, Deniz Ateş, Çıldır, Güncel

Sokak hayvanlarına Çıldırlı bayanlar sahip çıktı

Koronavirüs sebebiyle boş sokaklarda aç kalan hayvanlara bir grup bayan sahip çıktı.

10.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:56
Sokak hayvanlarına Çıldırlı bayanlar sahip çıktı

Koronavirüs sebebiyle boş sokaklarda aç kalan hayvanlara bir grup bayan sahip çıktı. Çıldır ilçesinde sokakta kalan hayvanları doyurmak için kendi imkanları ile mama alıp dağıtan bayanlar takdirle karşılandı.

Hayat Sibel Kılınç ve Deniz Ateş isimli bayanlar ilçede herhangi bir hayvanları koruma adına dernek olmadığı için, kendilerini sorumlu hissedip hayvanlara sahip çıkmak istediklerini belirterek, "Koronavirüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki hayvanları unutmadık. Lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulmakta zorlanmaya başladı. Sokak hayvanlarını bu zorlu günlerde unutmayarak bir kaç arkadaşla birlikte birçok noktaya mama ve yem bırakıyoruz. Bunu şuan kendi imkanlarımızla karşıladık ama farklı illerdeki dernek ve kuruluşlarla irtibat halindeyiz. Oralardan da yem ve mama desteği alırsak bu zorlu süreçte hayvanları da aç kalmaktan kurtarmış olacağız. Kendiniz için evde kalmaya devam edelim. Lakin bu sokak hayvanlarını da unutmayalım' dediler. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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