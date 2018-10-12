Büyük şehirlerde kentleşme süreci ile birlikte yaşam alanları daralan sahipsiz sokak hayvanlarının refahının ve sağlık sorunlarının görüşüldüğü "3. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi" Samsun'da başladı.

Sokak hayvanlarının sorunlarının çözüme kavuşturulması için Türkiye'de 3 yıldır düzenlenen "Sokak Hayvanları Refahı Kongresi"ne bu yıl Samsun ev sahipliği yaptı.

Bir otelde düzenlenen kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, belediye olarak her zaman sokak hayvanlarının refahını düşündüklerini söyledi.

Hayvan hakları konusunda çok büyük işler yaptıklarını belirten Şahin, "Özellikle sokak hayvanlarının haklarının korunması konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. 2005 yılından 2018 yılı ekim ayına kadar 45 bin 495 sokak hayvanını, barınağımızda ağırladık. 44 bin 872 hayvanı bu zamana kadar kısırlaştırdık. Küpe ve çip takılan hayvan sayısı da 31 bin 968'dir. Ayrıca 45 bin 323 hayvana kuduz aşısı yaptık." dedi.

Yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahalenin yapılabilmesi için 2012 yılında hayvan ambulansı uygulamasını başlattıklarını vurgulayan Şahin, hayvan ambulansı ile 6 yıl içinde çeşitli kazalara karışan ve yaralanan 3 bin 901 hayvana ilk yardım yaptıklarını kaydetti.

Şahin, 3 bin 267 sokak hayvanını da sahiplendirip yeni yuvalarına kavuşturduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Mezarlığına ise 271 hayvanın defnini sağladıklarını ifade etti.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Mustafa Uludağ ise sözde hayvan hakları savunucularının işinin, medyada yer almak ve ekonomik rant sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Hayvanseverlerin, veteriner hekimlerle uğraşmaması gerektiğini vurgulayan Uludağ, şöyle devam etti.

"Çünkü veteriner hekim kadar hayvan sevemezsiniz. Veteriner hekim zaten hayvan sevmese veteriner hekim olmazdı. Bu konuda bir de hiçbir yasal düzenleme yok. Bunların hiçbir yasal yetkileri de yok. Bir veteriner hekimi ya da bir belediye çalışanını köşeye sıkıştırıp, onlara hesap sorma ya da ameliyathaneyi basma gibi yasal zeminde bir yetkisi yok. Bunlar bir takım grup oluşturmuşlar, sadece bağırmakla, çığırtkanlıkla ve zorbalıkla istediklerini yaptırmak istiyorlar. İnşallah bunlarla ilgili bir yasal düzenleme yapılır. Hayvanseverlik faaliyetleri gerçekten hayvanlar için yapılmalıdır. İnsanların kendine çıkar elde etmek için yapılmamalıdır."

Kongrede, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Çenesiz, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Habip Muruz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu da birer konuşma yaptı.

Kongre, 13 Ekim'de sona erecek.