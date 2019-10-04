Sokak hayvanları mikroçip ile takip edilecek

04.10.2019 17:54

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki sokak hayvanları ile sahipli hayvanların mikroçip ile takip edileceğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen yabani hayvanlar fotoğraf sergisi ve canlı hayvan tanıtımı programlarına katıldı.

Fare, şahin, doğan, kartal ve kaplumbağa gibi hayvanların sergilendiği programda Vali Ayhan ve protokol üyeleri ellerine aldıkları yılanı bir süre inceledi.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ta sokak hayvanları ile ilgili kurumların güzel çalışmalar yaptığını belirtti. Eksikliklerin de en kısa zamanda giderileceğine vurgu yapan Ayhan, "Bu farkındalığı arttırmak, bu duyarlılığı oluşturmak, beraber yaşadığımız dünyada onların hakkı olduğunu düşünerek, hem inancımızın gereği hem de insaniyetimizin gereği olarak güzel çalışmalar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına mikroçip uygulaması

İl Hayvan Hakları Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda tüm sokak hayvanlarına mikroçip uygulaması yapacaklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Hayvanların nerede olduğunu, hangi muameleden geçtiğini, ne tür işlemler yapıldığını takip etmek, kontrol etmek ve bu konuda olumsuzluk varsa hemen müdahale etmek için mikroçip uygulaması yapılacak. Bu uygulamaya karşı gelen, direnç gösterenlere de idari işlemler yapılacaktır. Bunu hem bir eğitim ve kültür meselesi olarak görmekteyiz. Aynı zamanda bu kurala karşı gelene de gerekli müeyyideyi uygulamak mükellefiyetimizdir. Ortak yaşadığımız bu dünyada beraber huzurlu yaşamak temel hedefimiz. Onların da hakkı olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bizim dinimizin gereği bir karıncayı bile incitmeme felsefemiz gereği böyle bir uygulamayı yaptık. Mikroçip uygulaması örnek olacak. Sivas bu konuda hassasiyeti olan, bu konuda duyarlılığı olan bir ilimizdir. İlk olarak burada başlatacağız, inşallah dalga dalga bu uygulama tüm ülkeye yayılacak."

Vali Salih Ayhan, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü ile öğrenciler, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar organizesinde Sivas Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Programda, çocuklara sokak hayvanları için mama ve mama kabı dağıtıldı.

Kaynak: AA