Sokak Hayvanları İçin Zumba Yaptılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediyeye ait köpek barınağındaki hayvanlara mama desteği sağlanması için "Para değil, mama getir" sloganıyla zumba dansı etkinliği düzenlendi.

İsmet İnönü Kültür Merkezinde ilçe belediyesi ile zumba eğitmenleri İlkay Örnek ve Evrim Deniz Türkoğlu'nun düzenlediği "Zumbathon" etkinliğine İzmir, İstanbul ve Balıkesir gibi birçok kentten gelen 30 zumba eğitmeni ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında toplanan ellişer kilogramlık yaklaşık 200 çuval kuru mama, Ayvalık Köpek Bakım Çiftliği başta olmak üzere ilçedeki başıboş sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere belediye yetkililerine teslim edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesine anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Türkiye'nin birçok kentinden gelen vatandaşlar bu etkinlikle sokak hayvanlarımıza katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bu duyarlılıkları nedeniyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalık adına insanlarımızı bilinçlendirmek adına da çok önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Zumba eğitmeni İlkay Örnek de hem spor hem de sokak hayvanları dikkati çekmek için düzenledikleri etkinliğine katılımın yüksek olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Anlamlı bir amaç uğruna 4 saat dans ediyor ve bir yandan da spor yapıyoruz. Bu kez zumbayı barınaktaki sokak hayvanlarımız için gerçekleştirdik. Ayvalık gibi turistik ilçede sokak hayvanlarının durumu gerçekten büyük bir dert. Biz hem bu hayvanların karnını doyurabilmek hem de bu konuda toplumsal bir farkındalığı gözler önüne sermek istedik. İnşallah kamyon kamyon mamaları barınaktaki hayvanlara yedireceğiz."