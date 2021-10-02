KÜTAHYA (İHA) - Sokak hayvanları için yuva yaptılar

Öğrenciler, sokak hayvanları için 50 adet kedi evi, 10 adet köpek kulübesi ve 5 adette kuş evi yaptı

KÜTAHYA - Kütahya 80.Yıl Özel İdare İlkokulu'nun anasınıfı öğrencileri, sokak hayvanları için yuva yaptı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteği ile sokak hayvanları için 50 adet kedi evi, 10 adet köpek kulübesi ve 5 adette kuş evi yaptı.Geleneksel hale gelen etkinlik kapsamında öğrencilerin yaptığı yuvalar, 5. kez Kütahya Hayvanları Koruma Derneği'ne verildi.

80.Yıl Özel İdare İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, Handan Şahan Kurtulmuş öğretmenlerinin öncülüğünde hazırladıkları proje ile 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü yaklaşırken sevimli hayvan dostlarımızı unutmadıklarını gösterdiler.

Okulun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütülen ve sokak hayvanları evsiz kalmasın düşüncesi ile yola çıkan öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde ve ailelerinin de desteği ile sokak hayvanları için 50 adet kedi evi, 10 adet köpek kulübesi ve 5 adet kuş evi yaptılar.

Yapılan evler okul bahçesinde tüm öğrencilere ve velilere sergilendikten sonra Kütahya Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim edilerek dağıtımının yapılması sağlanacak. Proje sorumlusu öğretmen Handan Şahan Kurtulmuş, amaçlarının çocuklara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamak ve bu sevgi ile çocuklarımızın empati kurma, merhametli olma, sorumluluk alma gibi olumlu kazanımlar elde etmesini sağlamak olduğunu ifade ederken, "Hayvan dostlarımız için lütfen evlerinizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakın" dedi.

Okul müdürü Onur Yıldırım ise başta öğrenciler olmak üzere bu güzel projede emeği geçen tüm öğretmenlere, velilere ve Kütahya Hayvanları Koruma Derneği'ne teşekkürlerini sunarak duyduğu memnuniyeti ifade etti.