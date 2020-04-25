Sokak hayvanları için Hollanda'dan Keşan'a mama gönderdi Hollanda'da yaşayan Bülent Türker, Fenerbahçe'li futbolcuların imzaladıkları formayı açık arttırmayla satarak gelirinden elde edilen parayla sokak hayvanları için mama aldı.

Hollanda'da yaşayan Bülent Türker, Fenerbahçe'li futbolcuların imzaladıkları formayı açık arttırmayla satarak gelirinden elde edilen parayla sokak hayvanları için mama aldı.

Türker, Trakya'daki sokak hayvanları için aldığı mamanın 100 kilogramını Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (KEHAYKO) ulaştırmak üzere Keşan Belediyesi'ne gönderdi.

Keşan Belediyesine gelen mama, KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci'ye teslim edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı duyarlı davranış nedeniyle Türker'e teşekkür etti.

Koronavirüsle mücadele ettikleri şu dönemde sokak hayvanları için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Bu arada tüm vatandaşlarımızı da sokak hayvanlarımıza yardım etmeye çağırıyoruz. Bizlere bu konuda Hollanda'dan destek veren Türker'e de teşekkürler ederim." dedi.

KEHAYKO Başkanı Cebeci de sokak hayvanlarına sahip çıkması nedeniyle Bülent Türker'e teşekkür etti.

Kaynak: AA