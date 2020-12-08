Sokak hayvanları için harekete geçti, mahalle sakinleri onu yalnız bırakmadı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir hayvansever gönüllülük esasına göre başlattığı kampanya ve mahalle sakinlerinin de destekleriyle sokak hayvanını mama ve süt gibi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir hayvansever gönüllülük esasına göre başlattığı kampanya ve mahalle sakinlerinin de destekleriyle sokak hayvanını mama ve süt gibi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi İstiklal Sokak'ta beslenmekte zorluk çeken 30'a yakın sokak hayvanı için mahalle sakinlerini harekete geçti. Mama, süt ve gıda hizmetiyle gönülleri mest eden mahalle sakinlerinden Oktay Göçen örnek davranışta herkesin takdirini topluyor. Sokak hayvanlarının özellikle kış aylarında daha büyük zorluklar çektiğini hatırlatarak, amaçlarının onlara sahip çıkmak olduğunu söyleyen Göçen, "Sokakta kedi ve köpeklerimiz bir hayli fazla. Tabi Şuhut'ta belediyemize ait bir barınak olmadığı için bunların gönüllüler olarak mahalle aralarında bakımlarını ve beslenmelerini elimizden geldiğince maddi imkanlar dahilinde yapıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum evlerinin önüne bir kap su ve yemek artıklarını kapılarının önüne koyarak karşılayabilirlerse mutlu oluruz hepimiz de. Biz de elimizden geldiğince mahalle sakinlerimiz ile beraber yavru kedilerimiz ve köpeklerimiz de var bunların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamaya çalışıyoruz imkanlar doğrultusunda" diye konuştu.

"Kış ayları çok önemli"

Sokak hayvanlarını beslemeye önce 2-3 hayvan ile başladıklarını, daha sonra bu sayının çoğaldığına vurgulayan Göçen açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İlk önce 2-3 hayvanımız vardı, bunları besleye besleye zamanla çoğaldı. Bu yaklaşık 2 aydan bu yana devam ediyor. Bundan sonra da inşallah nasip olursa devam ettirmeyi de düşünüyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda kış geçtikten sonra yazın da dahil olmak üzere gıda ihtiyaçları ve bakımlarını karşılayacağız. Bizim için en önemli olan kış ayları bunların bakımlarını imkanlar doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı