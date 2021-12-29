"Sokak Hayvanları İçin El Ele Projesi" başladı

YALOVA (Habermetre) - Yalova İmam Hatip Ortaokulunun kurucusu olduğu "Hayvanları İçin Elele/ Hand By Hand For Stray Anımals" adlı eTwinning projesi, Türkiye'nin farklı illerindeki 7 ayrı ortaokul ve İtalya'nın Castelfranco Veneto şehrinden bir ortaokulla ortak yürütülüyor. Projede 100' e yakın öğrenci yer alıyor. İtalyan ve Türk öğrencilerinin aktif olarak yer aldığı proje çalışmaları İngilizce ortak dil ile gerçekleştiriliyor.

Bu proje ile eğlenceli ve öğretici etkinliklerle çocukların sokak hayvanlarına karşı tutumlarının olumlu düzeyde değiştirilmesi planlanmıştır. "Sokak Hayvanları" sorunu değil, "Sokak Hayvanlarının Sorunları" nın olduğu ve muhtaç durumdaki çaresiz dostlarımıza yardım etmek, onlarla ilgilenmek ve onların haklarını korumak için neler yapılabileceği ve onlara karşı sorumluluklarımız konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Öğrenciler böyle anlamlı bir projeyi, yaparak ve yaşayarak gerçekleştirirken sosyal sorumluluk, yaratıcılık, empati kurma kabiliyetlerini ve paylaşma bilinçlerini geliştirebileceklerdir. Bununla birlikte öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren empati yeteneği güçlü, şefkatli, yardımsever ve çevresindeki sorunlara duyarlı, bu sorunların çözümünde gönüllü çalışmalarda yer alan işbirliğine açık birer yurttaş olarak yetiştirilmelerine katkı sağlanmış olacak. Öğrenciler projeye katkı sağlarken, Web 2. 0 araçlarını da kullanarak teknolojik yeteneklerini geliştirebilecek. Hem teknolojiyi kullanma hem de yabancı ortaklarla yabancı dil kullanarak ortak bir çalışma içerisinde yer alma konusunda özgüven kazanabilecek.

Projede yer alan öğretmenler ise öğrencilerimizin farklı kültürlerden ve ülkelerden öğrencilerle etkileşime girerken aynı esnada projemizin ortak dili olan İngilizceyi kullanarak, öğrendikleri yabancı dilin sadece bir okul dersi olmadığını, aynı zamanda gerçek bir iletişim aracı olduğunun da farkına varmalarına destek sağlayacak. Daha öncesinden birbirini hiç tanımayan birçok öğretmen ve öğrencinin bu proje ile ortak amaç için bir araya gelmesi ve birlikte yapacakları çalışmalarla sokak hayvanlarına fayda sağlaması projenin önemini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerimiz aynı zamanda hem eğitim-öğretim müfredatı bağlamında hem de eğitimde teknoloji kullanımında karşılıklı iletişim ile bilgi alışverişinde bulunabilecek ve birbirlerinin eksikliklerini tamamlama şansına sahip olacaktır.

eTwinning projelerinin ortak özelliği olan iyi örneklerin paylaşılması sonucunda toplumsal farkındalığın artırılması ve eğitim öğretim kazanımlarına destek sağlayacak olan "Sokak Hayvanları İçin Elele/ Hand By Hand For Stray Anımals" projesinde görev alan tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi kutlarız.

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

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