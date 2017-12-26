Sokak Hayvanları İçin Denize Girdiler

Aydın'ın Didim ilçesinde aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu bir grup, sokak hayvanlarına dikkati çekmek amacıyla çeşitli hayvan kıyafetleriyle denize girdi.



Didim Hayvan Dostları Derneği öncülüğündeki grup, denize girecekleri Altınkum Sahili'nde toplandı.



Grup üyeleri, çeşitli hayvan kıyafetlerini giyip soğuk havaya rağmen bir müddet denizde yüzdü.



Gazetecilere açıklama yapan Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görevli veteriner hekim Ali Karahallı, sahipsiz sokak hayvanları için 9 yıldır bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.



Karahallı, "Her sene yabancı gönüllülerimiz başta olmak üzere Türk gönüllülerimizin de katıldığı 'Boxing Day' adı altında yüzme etkinliği gerçekleştiriliyor. Sokak hayvanlarının yaşamış olduğu mağduriyeti ve ihtiyaçlarını karşılamak için hepimiz biraz empati kurarak, bu soğuk havada denize girdik." dedi.



Etkinlikte katılımcılardan toplanan bağışların sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.





Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de sahile gelerek etkinliğe destek verdi.