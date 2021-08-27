SOKAK ARASINDA ÖLÜ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SOKAK ARASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 66 yaşındaki Yaşar Figen sokak arasında ölü bulundu.

ANTALYA'da 66 yaşındaki Yaşar Figen sokak arasında ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yaşar Figen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ön incelemede Yaşar Figen'in vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlamadı. Terlikleri yakınında bulunan Figen'in cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yaşar Figen'in yaklaşık 3 yıldır Kaleiçi bölgesinde bimekan olarak yaşadığı ve çevredeki esnaf tarafından yardımlarda bulunulduğu öğrenildi.

SOKAK ARASINDA ÖLÜ BULUNDU
SOKAK ARASINDA ÖLÜ BULUNDU
SOKAK ARASINDA ÖLÜ BULUNDU
SOKAK ARASINDA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SOKAK ARASINDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:46:49. #1.16#

title