Sokağa saçılan paraları vatandaşlar topladı; polis sahibini kameradan bulup teslim etti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi içinde bankadan çektiği 4 bin 500 liranın olduğu cüzdanı düşürdü ve durumu fark etmeden yoluna devam etti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi içinde bankadan çektiği 4 bin 500 liranın olduğu cüzdanı düşürdü ve durumu fark etmeden yoluna devam etti. Rüzgarla birlikte cüzdanın içinden etrafa saçılan paralar sokaktan geçen 2 kişi tarafından toplanarak yakında iş yeri bulunan lokantacı Hasan Yılmaz'a teslim edildi. Paraları polise teslim eden Hasan Yılmaz, "Esnaflığın gereğini yaptım" dedi. Paraların düşmesi ve yoldan geçenlerin toplaması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta dün saat 14.00 sıralarında özel bir bankadan 4 bin 500 lira çeken adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Asım Okur Parkı'ndan İbrahim Sözen Caddesi'ne doğru yürürken, paraların içinde olduğu cüzdanı düşürdü. Bu kişi durumu fark etmeden yoluna devam ederken, esen şiddetli rüzgarla birlikte cüzdanda bulunan 4 bin 500 lira ise etrafa saçıldı. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi paraları toplayarak yakında bulunan lokantacı Hasan Yılmaz'a polise vermesi için teslim etti. Hasan Yılmaz tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parayı tutanak karşılığı teslim aldı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kısa sürede paraları düşüren kişiyi tespit ederek parayı kendisine teslim etti.

'ESNAFLIĞIN GEREĞİNİ YAPTIM'Gazetecilere açıklama yapan Hasan Yılmaz, dün öğleden sonra 2 kişinin kendisine sokakta buldukları paralarını getirdiğini söyleyerek, "Dün öğleden sonra vatandaşın biri bankadan çektiği paraları buraya düşürmüş. Yoldan geçen arkadaşlar da bunları topladı. Sahibini aramak için polisi aradık, polise parayı teslim ettik. Sonradan da vatandaşın kendisi kamera kayıtlarından bulundu ve parası kendisine teslim edildi. Ben esnaflığın gereğini yaptım" dedi. Hasan Yılmaz bulunan paranın 4 bin 500 lira olduğunu da sözlerine ekledi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Öte yandan olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, parayı çeken kişi sokakta yürürken, cebinden cüzdanının düşmesi, bu sırada paraların etrafa saçılması görülüyor. Ardından paraları toplayan 2 kişinin önce sahte olup olmadıklarını kontrol etmesi, gerçek olduklarını anlayınca da tek tek toplayarak saymaları yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN