Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı
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Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı

03.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:14
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, emekli işçi Namık Kemal Yıldırım (57), pandemi sürecinde sokağa çıkmayınca boş vakitlerini kömürlükte ahşap oyuncak yaparak değerlendirdi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, emekli işçi Namık Kemal Yıldırım (57), pandemi sürecinde sokağa çıkmayınca boş vakitlerini kömürlükte ahşap oyuncak yaparak değerlendirdi. Yıldırım, ahşaptan yaptığı kağnı arabası, ev, kamyon, el arabası, beşik gibi oyuncakları satarak ek gelir elde ettiğini söyledi.

Nenehatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde oturan Namık Kemal Yıldırım, pandemi sürecinde eşi Besti Yıldırım'ın ısrarları üzerine kendini eve kapattı. Kendini koronavirüsten koruyan Namık Kemal Yıldırım bu süreçte internette gördüğü ahşap oyuncaklara merak sardı. Kömürlükte kendisine küçük bir atölye kuran Yıldırım, daha önce hiç tecrübesi olmamasına rağmen yaptığı denemelerin ardından ahşap oyuncaklar yaptı. Yıldırım ahşaptan yaptığı kağnı arabası, ev, kamyon, el arabası, beşik gibi oyuncakları çevresindekilerin beğenmesi üzerine satmaya başladı.Namık Kemal Yıldırım, pandemi sürecinde oyuncak yapmaya başladığını belirterek, "Pandemi sürecini evde geçiriyorum. İnternetten oyuncakları görünce merak saldım. Evimin altındaki kömürlükte kendime küçük bir atölye yaptım. Küçük oyuncaklar yapmaya başladıktan sonra hoşuma gitti. Eşe dosta da vermeye başladıktan sonra ek gelir getirmesi amacıyla internete de koydum. Bisiklet gibi farklı oyuncaklar da isteyen oluyor, onları da yapıyorum. Pandemi sürecini evde geçirirken böylelikle güzel bir iş de edinmiş oldum" dedi.


- Kocaeli
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı
Sokağa çıkmayınca kömürlükte ahşap oyuncaklar yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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