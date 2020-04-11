Sokağa çıkma yasağının cezası nedir? Sokağa çıkarsak ceza alır mıyız? Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağında hapis ve para cezası var mı?
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Zonguldak, Güncel

Sokağa çıkma yasağının cezası nedir? Sokağa çıkarsak ceza alır mıyız? Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağında hapis ve para cezası var mı?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra vatandaşlar özellikle sokağa çıkma yasağı konusunda araştırmalar yaptı. Peki, sokağa çıkarsak ceza alır mıyız? Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağında hapis ve para cezası var mı? Sokağa çıkma yasağının cezası nedir?

11.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:34
Sokağa çıkma yasağının cezası nedir? Sokağa çıkarsak ceza alır mıyız? Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağında hapis ve para cezası var mı?

Koronavrüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla bazı sorular akılara geldi. Vatandaşlar yaşanan gelişme sonrası Sokağa çıkma yasağının cezası nedir? Sokağa çıkarsak ceza alır mıyız? Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağında hapis ve para cezası var mı gibi soruların yanıtlarını merak etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuştu. Soylu, yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanacağını söyledi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMANIN BİR CEZASI VAR MI?"

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere uygulanacak cezaları da açıkladı. Soylu, "Türk Ceza Kanunu'nun 175. Maddesi açık 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası var. Hem Hıfzıssıhha Kanunu'na göre hem de İller İdaresi Kanunu'na göre 3bin 186 TL'ye kadar para cezası söz konusu. Hem hapis cezası hem de para cezası var ama bunları söylemenin anlamı yok. Çünkü bu cezaya yönelik bir durum değil. Bu salgının yayılmasını önleme için vatandaşlarımızın uyması gereken bir durum" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı

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