Son Dakika | Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

29.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:03

Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar Amasya'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde bir köydeki birinci derecede arkeolojik sit alanında kepçeyle kaçak kazı yapan 7 şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

AMASYA - Amasya'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde bir köydeki birinci derecede arkeolojik sit alanında kepçeyle kaçak kazı yapan 7 şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Yassıçal köyünde bulunan ve birinci derece arkeolojik sit alanı olan Zeus Sunağı mevkiinde kaçak kazı yapılacağı yönünde bilgi alan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar

Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yapılan sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında köyün yolunu tutarak Zeus tapınağı kalıntılarına yaklaşık 500 metre mesafedeki bir tarla içinde kepçeyle 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde kazı yapıldığını tespit eden Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kepçe operatörü H.T ve yanındaki G.Ç, R.K, A.G, T.K, E.K ile Y.K'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Kazıyı 'su bulmak için' yaptıklarını savunan şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları bildirildi.

Son Dakika | Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
Son Dakika | Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
Son Dakika | Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
Son Dakika | Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
Son Dakika | Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
Son Dakika | Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika haberleri: Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Balıkesir'de 6 define avcısı kaçak kazı yaparken yakalandı
Balıkesir'de 6 define avcısı kaçak kazı yaparken yakalandı
Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Sıla Demet Akalın Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Ersun Yanal Tolga Ciğerci Malcolm Thomas Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bursa Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 16:10:51. #1.14#
title