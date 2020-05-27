Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! Dehşet anları kameraya yansıdı
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Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! Dehşet anları kameraya yansıdı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpeklerini gezdiren bir kişi köpeklerden birinin saldırısına uğradı. Mahallelinin güçlükle kurtardığı gencin görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

27.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:45

İstanbul Kağıthane'de sokağa çıkma kısıtlamasında Dogo Argentino cinsi köpeklerini gezdirmeye çıkaran 4 kişiden biri, köpeğin saldırısına uğradı. Beslenmesi yasak olan ıraktan olan köpek ayağından ısırdığı genci uzun süre bırakmadı. Yerde sürüklenen genç, mahallelinin çabaları sonucunda kurtuldu.

Kağıthane'de gerçekleşen olay, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Ramazan Bayramı'nın 4. günü yaşandı. Genç yaşlardaki 4 kişinin, Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi Alibey Caddesi'nden gezdirdikleri Dogo Argentino cinsi köpekler bir anda saldırganlaştı. Köpeklerden birisi, arkadaş oldukları belirtilen kişilerden birisinin ayağını ısırdı. Arkadaşlarının uğraşlarına rağmen köpeğin güçlü çenesi bir türlü açılmadı.

Yere düşen genç kişinin acı içindeki haykırışlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Evinden çıkan bir vatandaş, çevredekilerin de yardımıyla genç kişinin yaralanan ayağını köpeğin dişlerinden kurtarmayı başardı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaralanan kişi daha sonra arkadaşlarıyla birlikte gözden kayboldu. Mahalle sakinleri ise bir yandan olayın şokunu yaşarken, diğer yandan da bu köpeklerin çocuklara da saldırabileceklerini söyleyerek tepki gösterdiler.

Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! Dehşet anları kameraya yansıdı

Kaynak: DHA

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