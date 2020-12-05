Sokağa çıkma yasağında da can dostlar unutulmadı
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Sokağa çıkma yasağında da can dostlar unutulmadı

05.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:57
Sokağa çıkma yasağında da can dostlar unutulmadı

Hakkari Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağında da can dostları yalnız bırakmıyor.

Hakkari Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağında da can dostları yalnız bırakmıyor. Veteriner ekipleri sokakta yaşayan hayvanlara kentin dört bir yanında yiyecek ve mama bıraktı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle iki günlük sokağa çıkma yasağında da sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Veteriner ekipleri kentin değişik noktalarında bulunan sahipsiz hayvanlara ulaşarak sevgi gösterim yiyecek ve mama bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı Can dostlarımızın yiyecek bulma ve aç kalmamaları için beslenme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir denildi. - HAKKARİ

Sokağa çıkma yasağında da can dostlar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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