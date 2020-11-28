Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? Hafta sonu nereler açık? Marketler, fırınlar, eczaneler açık mı?

Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu nereler açık? Marketler, fırınlar, eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler. İşte son dakika yeni koronavirüs yasaklarının detayları...

Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? İlki Nisan ayında ilan edilen, Haziran ayına kadar süren sokağa çıkma yasağı uygulaması geçtiğimiz hafta sonu tekrar uygulanmaya başladı. Bundan sonraki hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek. Peki, Hafta sonu nereler açık? Marketler, fırınlar, eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler... İşte son dakika yeni koronavirüs yasaklarının detayları...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlara göre alışveriş merkezleri ve marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak. Hafta sonu marketler saat 10:00'da açılacak ve saat 20:00'de kapanacak. Aynı şekilde bakkallar da hafta sonu bu saatler arasında açık olacak.Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde?Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK

?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.