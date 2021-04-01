Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 3 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle kısıtlamalar geri geldi. Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 3 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı v ar mı?