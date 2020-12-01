Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

01.12.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:49
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkabilir miyim, kimler sokağa çıkma yasağından muaf gibi soruların cevaplarını arıyor. Peki, sokağı çıkma saatleri kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak" dedi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu uzunca bir süredir olduğu gibi koronavirüs salgınındaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde görülmedik düzeyde tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri

Bu çerçevede birtakım tedbirleri hayata geçireceğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Vaka sayıların 30 bine dayanmış olması çok dikkatli ve sabırlı davranmamız gerektiğini gösteriyor. Sıkıntıları asgariye indirebilmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Şu aşamada insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tedbirler dışında bir çare bulunmuyor.

Vatandaşlarımızdan öncelikle tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına en sıkı şekilde riayet etmelidir. Salgın tedbirlerine harfiyen uygulamasını bekliyoruz. Salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını, evlerinde dahi dikkatli hareket etmelerini istiyoruz. Bu salgına karşı en etkili tedbir kendimizi korumaktır.

Sevdiklerimizin ve diğer insanların sağlığı için üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak mecburiyetindeyiz. Soğuk algınlığı, gribin artması sağlık sistemimizin üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımıza en büyük teşekkürümüz onlara ilave yük getirmemek olacaktır."

Bunun üzerine alınacak tedbirlerden bahseden Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağını da dile getirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Salı gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

İlgili Haberler

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
30 Kasım yeni yasaklar: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ayrıntıları
30 Kasım yeni yasaklar: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ayrıntıları
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 28 29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri, detayları | Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 28 29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri, detayları | Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? - HaberSokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Marketler açık olacak mı? - HaberSokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kapalı mı? - HaberZeynep Dizdar kimdir kimdir? Zeynep Dizdar kimdir hayatı ve biyografisi! Zeynep Dizdar kimdir kaç yaşında, nereli? - Haber1 Aralık Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Aralık Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haberİçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste - HaberlerHafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu - HaberlerALES ertelendi mi? ÖSYM son dakika 6 Aralık ALES/2 iptal mi edildi? - HaberKamu mesai saatleri değişti mi? Son dakika 30 Kasım koronavirüs tedbirleri: Kamu kuruluşları mesai düzenlemesi 2020 - HaberSon dakika yeni yasaklar neler? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar neler? - HaberSon Dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yeni koronavirüs önlemleri neler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? - HaberSON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilecek mi? Yeni yasaklar neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının süresi uzatılacak mı? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beyonce Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil
Spor Fuat Çapa Ozan Tufan Erol Bulut Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kabine Aralık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 08:51:35. #1.15#
title