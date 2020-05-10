Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlıkların çalışmaları sonucu hazırlanan 4 aşamalı normalleşme planına göre, 24 şehirde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının haziran ayında sonlandırılması planlanıyor. Ancak bu karar için bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşme gözetilecek.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 24 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 24 ilde her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı haziran ayında tamamen sona erecek.

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor. Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor. Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.

RESTORAN VE KAFELERİN AÇILMASI

Restoran, kafe ve pastanelerin haziran ayının ortasında açılması planlanırken, ilk etapta saat sınırlaması getirileceği belirtiliyor. Plana göre, önce mesai saatleri ile sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşullarıyla bu iş yerlerinin açılması öngörülüyor.

1 Eylül'de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlamasının kalkması planlanıyor.

Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesinin gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleri ile birlikte ağustos ayına kadar lunapark gibi alanlarında açılabilmesi gündemde.

PANDEMİDE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 137.115 vatandaşımıza bulaşırken 3.739 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

1.168 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 89.480 hasta, iyileşerek taburcu edildi.