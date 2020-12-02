Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
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Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

02.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:22
Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Artan koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni tedbirlerin açıklanması sonrası sokağa çıkma yasağı detayları merak edildi. Milyonlarca vatandaş, hafta içleri uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini merak ediyor. Peki hafta içleri uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar.

Son günlerde 30 bin bandında açıklanan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kritik toplantı sonrası yeni tedbirler madde madde açıklandı. Milyonlarca vatandaş hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini araştırmaya başladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU AKŞAM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

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YENİ YASAKLAR NELER?

  • Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.
  • Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
  • Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
  • 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
  • Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacak.
  • Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek.
  • Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak.
  • Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecek.
  • Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek.
  • Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.
  • Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.
  • Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.
  • Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak.
  • 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.

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