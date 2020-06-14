Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor
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Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, İstanbul halkına yaptığı uyarıda akşam üzeri saat 18.00'a kadar kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sel, yıldırım düşmesi gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor
14.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:06

İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden sonra İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SEL, YILDIRIM DÜŞMESİ GİBİ RİSKLER VAR

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.

Yağışların akşam üzeri saat 18.00'a kadar devam etme ihtimali bulunuyor.

İşte pazar günü için saatlik tahmin:

Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor

Güncel Manşet

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