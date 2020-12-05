Sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yiyince, gazetecilere saldırdı
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Sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yiyince, gazetecilere saldırdı

05.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:18

Sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yiyince, gazetecilere saldırdı Fatih'te 'Ekmek almaya gidiyoruz' bahanesi cezadan kurtaramadı Fatih Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye ceza yazıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yiyince, gazetecilere saldırdı
Fatih'te 'Ekmek almaya gidiyoruz' bahanesi cezadan kurtaramadı
İSTANBUL - Fatih Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye ceza yazıldı. Kendilerine ceza yazılan kişilerden biri, gazetecilere hakarette bulunarak saldırmaya çalıştı.
Fatih Aksaray Meydan'ında oluşturulan denetim noktasında meydana gelen olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'ndeki ekipler, kısıtlama denetimi yaptığı sırada yaya giden iki genci durdurdu. Gençlerin kimliğini alan polis, önce Genel Bilgi Taraması yaparken, sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izinlerinin olup olmadığını sorguladı.

"EKMEK ALMAYA GİDİYORUZ" BAHANESİ

İzinlerinin olmadığı anlaşılan gençler, "Ekmek almaya gidiyoruz" diyerek bahane üretirken, gençlerden E.B, cezaevinden yeni çıktığını ve kimliğinin olmadığını söyledi.

Gençlerin ekmek alma bahanesine inanmayan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle her iki gence de 3 bin 150'şer TL para cezası yazıp işlem uyguladı.

HAKARET ETMEYE BAŞLADI

Polis ceza yazdığı sırada şahıslardan Ş.K, çekim yapan gazetecilere hareket etmeye başladı. Gazeteciler çekime devam edince, üzerlerine yürüyerek darbetmeye kalkıştı. Saldırıyı denetim yapan diğer polisler engellerken, gazetecilere hakaretler devam etti.

"ÇİFTE STANDART UYGULUYORSUNUZ"

Polislere 'çifte standart uyguluyorsunuz' diyen gençlere 'kimsenin ayrıcalığı yok' diyerek cevap veren polisler, işlemler tamamlandıktan sonra gençleri evlerine gönderdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yiyince, gazetecilere saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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