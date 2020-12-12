Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı

12.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:52
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı

KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri, sokakları köpüklü suyla yıkayarak, dezenfekte etti.

KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri, sokakları köpüklü suyla yıkayarak, dezenfekte etti.

Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belediye ekipleri, bazı yollardaki tıkalı olan yağmur kanallarını açıp, yol yenileme çalışması yaptı.  

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında Gebze ve Körfez Belediyeleri, sokakları köpüklü suyla yıkayarak, dezenfekte etti.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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