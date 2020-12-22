Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz yakalanan sürücüye 7 bin 980 TL ceza

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında babasının otomobilini izinsiz alarak gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü Osman K.'ya (16), toplam 7 bin 980 TL para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde Osman K. idaresindeki 38 TE 344 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu otomobil, bir apartmanın önünde durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde sürücünün yaşının küçük ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü, aracı kullanan kişinin kendisi olmadığını iddia etmesi üzerine binanın güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde aracı kullanan kişinin Osman K. olduğu belirlendi. Sürücünün otomobili babasından izinsiz olarak aldığı ve dolaşmaya çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından Osman K.'ya, ehliyetsiz araç kullandığı, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle toplam 7 bin 980 TL para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE