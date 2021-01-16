Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
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Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti

16.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:17
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gezmeye çıkan Medine Tekin (61), yolun karşısına geçmek istediği sırada gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gezmeye çıkan Medine Tekin (61), yolun karşısına geçmek istediği sırada gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Medine Tekin, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktı. Derici Mustafa Gürbüz Sitesi önündeki yoldan geçmek isteyen Tekin'e, Bülent S. yönetimindeki 09 BG 637 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tekin, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.Otomobil sürücüsü Bülent S. gözaltına alınarak, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 


- Kuşadası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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