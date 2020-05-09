Sokağa çıkma kısıtlamasında akıl almaz kaza...Otomobil ata çarptı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında akıl almaz kaza...Otomobil ata çarptı

Sokağa çıkma kısıtlamasında akıl almaz kaza...Otomobil ata çarptı
09.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:26

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağı çıkma kısıtlamasında seyir halinde olan yardım ekibi aniden yola çıkan ata çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağı çıkma kısıtlamasında seyir halinde olan yardım ekibi aniden yola çıkan ata çarptı. Kaza sonucunda at telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası "atın sahibiyim" diye ortaya çıkan bir bayan ortalığı birbirine kattı. O kadın cezayı duyunca ise kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, kaza İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için gönüllü olarak sahada olan Nida M. idaresindeki 34 AIV 887 plaka otomobil aniden ana yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at telef olurken araçta ise maddi hasar meydana geldi. Atın öldüğünü duyan bir kadın olay yerine geldi. Atın sahibi olduğunu illeri süren genç kadın bir anda ortalığı birbirine kattı. Ata çarpan sürücü ile yanında bulunan bayanlara saldırmaya kalkan genç kadın. ceza yiyeceğini duyunca bir anda atın sahibi olmaktan vazgeçip olay yerinden uzaklaşıp gitti.

Telef olan at ise, İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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