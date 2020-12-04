Bu işte bir terslik var! Sokak kısıtlamasının başladığı saatlerde dikkat çeken yoğunluk
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Bu işte bir terslik var! Sokak kısıtlamasının başladığı saatlerde dikkat çeken yoğunluk

04.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:04

Koronavirüs önlemleri kapsamında 56 saat sürecek olan kısıtlama başladı. Bazı bölgelerde evlerine gitmek isteyen vatandaşların trafikte yoğunluğa neden olduğu görülürken, İBB verilerine göre yoğunluk ise yüzde 33 seviyelerine geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan yeni kararları açıklamış ve hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşam saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul trafiği yüzde 81 seviyelerine ulaşmış ve trafik durma noktasına gelmişti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU İLK DAKİKALARDAN İTİBAREN DÜŞMEYE BAŞLADI

Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren mega kentin trafiğinde hafif hafif rahatlamalar yaşandı. İstanbul'un trafiği kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren düşmeye başlarken, bazı noktalardaki yoğunluk ise devam ediyor. Bazı bölgelerde evlerine gitmek isteyen vatandaşların trafikte yoğunluğa neden olduğu görülürken, İBB verilerine göre yoğunluk ise yüzde 33 seviyelerine geriledi.

Bu işte bir terslik var! Sokak kısıtlamasının başladığı saatlerde dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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