Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kentin yüksekten görüntüsü Trafik polislerinin uygulama yapması 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı Demokrasi Meydanı Çamlık Bulvarı Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor DENİZLİ - Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının...

Kentin yüksekten görüntüsü

Trafik polislerinin uygulama yapması

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı

Demokrasi Meydanı

Çamlık Bulvarı Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

DENİZLİ - Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde, kent merkezinin en hareketli noktalarında sessizlik hakim oldu. Ekipler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan geçen araçları durdurarak kontrol yaptı.

Kaynak: AA