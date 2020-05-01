Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
01.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:46

Kentin yüksekten görüntüsü Trafik polislerinin uygulama yapması 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı Demokrasi Meydanı Çamlık Bulvarı Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor DENİZLİ - Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının...

Kentin yüksekten görüntüsü

Trafik polislerinin uygulama yapması

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı

Demokrasi Meydanı

Çamlık Bulvarı Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

DENİZLİ - Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde, kent merkezinin en hareketli noktalarında sessizlik hakim oldu. Ekipler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan geçen araçları durdurarak kontrol yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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