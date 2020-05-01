Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
01.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:46
Kentin yüksekten görüntüsü Trafik polislerinin uygulama yapması 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı Demokrasi Meydanı Çamlık Bulvarı Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor DENİZLİ - Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının...
Kentin yüksekten görüntüsü
Trafik polislerinin uygulama yapması
15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı
Demokrasi Meydanı
Çamlık Bulvarı Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
DENİZLİ - Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde, kent merkezinin en hareketli noktalarında sessizlik hakim oldu. Ekipler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan geçen araçları durdurarak kontrol yaptı.
Kaynak: AA