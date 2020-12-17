Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

17.12.2020 05:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 05:10
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika haberi... KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'de sona erdi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'de sona erdi. Polis ekiplerinin denetimleri ise gece boyu sürdü. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması bu günlük sona erdi. İstanbul'da gece boyunca polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Bir çok noktada kurulan denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanlardan izin belgeleri istendi. İzin belgelerinde yazan isimlerle kimlikler tek tek karşılaştırıldı. 

 

KISITLAMA BUGÜNLÜK SONA ERDİ

Dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Saat 05.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurulan denetim noktası kaldırılırken, araç yoğunluğunun artması dikkat çekti. 


- İstanbul
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

İlgili Haberler

Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ersun Yanal Fatih Terim Çağdaş Atan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 05:10:01. #1.14#
title