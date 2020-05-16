Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı
16.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:26

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı. Boş kalan Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı

İçişleri Bakanlığı'nın 14 Büyükşehir ile Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydanlar sessizliğe büründü. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan fotoğraflandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

Kaynak: İHA

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