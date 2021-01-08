Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor. Koronavirüs salgını önlemek amacıyla haftalardır uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta var mı araştırma konusu. Peki, 9-10 Ocak 2021 hafta sonu yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor?

Vatandaşlar, Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kabine toplantısında belirlenen saat aralıklarında uygulanan sokağa çıkma yasağı, her hafta sonu toplamda 56 saat boyunca devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu yaklaşırken vatandaşların gündeminde yine sokağa çıkma yasak saatleri yer almaya başladı. Peki, 9-10 Ocak 2021 bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek? Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte sokağa çıkma kısıtlama saatleri…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Her hafta 81 ilde olduğu gibi hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu kapsamda bugün de i saat 21.00 ve 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günü de 56 saat yasak kesintisiz olarak devam edecek. Yasak Cuma günü 21:00'da başlayacak ve Pazartesi 05:00'da devam edecek!

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı bugün 8 Ocak Cuma günü saat 21:00'da başlıyor. Yasak Pazartesi, yani 11 Ocak saat 05:00'da sona erecek!